Fachmesse Swissbau in Basel ist eröffnet

Keystone-SDA

Die Swissbau 2026 hat am Dienstagmorgen in Basel begonnen. Bei der Fachmesse der Bau- und Immobilienwirtschaft sind dieses Jahr 592 Aussteller und Partner zu Gast.

1 Minute

(Keystone-SDA) Sie präsentieren ihre Produktneuheiten auf 80’000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in den Messehallen, wie es in einem Communiqué von Swissbau heisst. Hans Wicki, Nidwaldner FDP-Ständerat und Präsident vom Dachverband «Bauenschweiz» hat den Anlass eröffnet.

Unter anderem lassen sich bei der diesjährigen Ausgabe Handwerkerinnen und Handwerker bei der Arbeit über die Schultern schauen. In der Halle 1 bauen 15 Betriebe ein doppelstöckiges, begehbares Wohnhaus aus. So sind Maurer, Plattenleger, Solarteuer daran beteiligt.

Zudem soll die Plattform «Swissbau Focus» mit diversen Veranstaltungen den Austausch zwischen Vertreterinnen und Vertreter der Branche fördern. Schwerpunkte sind dieses Jahr Themen wie Kreislaufwirtschaft, Klimawandel, Nachhaltigkeit und Wandel im Bauprozess, wie es weiter heisst. Ein neuer Ausstellungsbereich unter dem Titel «Trendwelt Innenausbau» widmet sich den Themen Design, Beleuchtungen und Inneneinrichtungen.

Die Messe dauert bis am Freitag, 23. Januar. Die Bereiche «Swissbau Focus» und «Trendwelt Innenausbau» sind zusätzlich am Samstag geöffnet. Swissbau lädt im Zweijahres-Rhythmus ein. Erstmals fand sie 1974 als eigenständige Fachmesse statt.