Fahrradfahrer in Ipsach von Autofahrerin erfasst

Ein Fahrradfahrer ist am Montagabend in Ipsach von einer Autofahrerin erfasst und verletzt worden. Er wurde mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 19.40 Uhr auf der Huebstrasse. Eine Autofahrerin fuhr vom Huebkreisel in Richtung Bellmund, als ein Mann mit seinem Velo auf Höhe der Nägeligasse in die Strasse einbog. Dabei kam es zur Kollision, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb. Sie hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

