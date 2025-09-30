Fahrradfahrer in Ipsach von Autofahrerin erfasst
Ein Fahrradfahrer ist am Montagabend in Ipsach von einer Autofahrerin erfasst und verletzt worden. Er wurde mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilte.
(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 19.40 Uhr auf der Huebstrasse. Eine Autofahrerin fuhr vom Huebkreisel in Richtung Bellmund, als ein Mann mit seinem Velo auf Höhe der Nägeligasse in die Strasse einbog. Dabei kam es zur Kollision, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb. Sie hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.