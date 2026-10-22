Fahrzeug brennt auf Parkplatz in Schliern komplett aus

Keystone-SDA

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Ein auf einem Parkplatz abgestelltes Fahrzeug ist in der Nacht auf Mittwoch in Schliern bei Köniz komplett ausgebrannt. Die Kantonspolizei Bern hält Brandstiftung aufgrund ihrer bisherigen Erkenntnisse für möglich.

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(Keystone-SDA) Die Meldung über das brennende Fahrzeug an der Talbodenstrasse ging kurz nach 2.00 Uhr ein, wie die Polizei am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Die Feuerwehr Köniz konnte den Brand in der Folge löschen. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch die entstandene Hitze beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache und zur Sachbeschädigung aufgenommen.