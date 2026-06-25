Falscher Polizist in Bern festgenommen

Keystone-SDA

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Die Berner Kantonspolizei hat am Mittwoch in Bern einen Telefonbetrug durch einen falschen Polizisten verhindert. Ein mutmasslicher Täter sitzt in Untersuchungshaft.

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(Keystone-SDA) Die Polizei erhielt kurz vor 14.50 Uhr eine Meldung über einen verdächtigen Telefonanruf bei einer älteren Frau. Der Anrufer habe sich als Polizist ausgegeben und die Frau angewiesen, Geld von ihrer Bank abzuheben und bereitzustellen.

Als Grund habe der Anrufer angegeben, eine unbekannte Täterschaft habe sich Zugang zum Konto der Frau verschafft, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.

Die umgehend aufgebotenen Einsatzkräfte konnten im Zuge der Ermittlungen bei der Kornhausbrücke einen 23-jährigen Mann anhalten. Er wollte das Bargeld von der Frau abholen. Der mutmassliche Täter wird sich vor der Justiz verantworten müssen.

Weitere Ermittlungen laufen. Die Polizei verzeichnet immer wieder Meldungen zu Telefonbetrügereien und mahnt zur Vorsicht. Wer von Unbekannten aufgefordert werde, Geld abzuheben oder Geld und Wertsachen zu übergeben, solle misstrauisch werden. Verdächtige Telefongespräche sollten sofort abgebrochen und der Polizei gemeldet werden.

Weiter rät die Polizei, auch Seniorinnen und Senioren im eigenen Umfeld über solche Betrugsversuche aufzuklären und zu informieren.