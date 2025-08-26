The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Fast ausgestorbener Steinkauz breitet sich schweizweit wieder aus

Keystone-SDA

In der Schweiz leben so viele Steinkäuze wie seit 40 Jahren nicht mehr. Die vor 25 Jahren schweizweit fast ausgestorbene Eulenart besetzt nun wieder 161 Reviere in der Schweiz, wie die Vogelschutzorganisation Birdlife am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Zu Beginn der 2000er-Jahre waren es lediglich noch rund 50 Reviere. Trotz der erfreulichen Entwicklung sei das längerfristige Überleben des Steinkauzes noch nicht gesichert, betonte die Vogelschutzorganisation. Bis 2031 will die Organisation die Zahl der Reviere auf 300 steigern.

Der Steinkauz, eine der kleinsten heimischen Eulenarten, war in der Schweiz einst weit verbreitet. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts existierten laut Birdlife wohl über 1000 Reviere. Mit der Intensivierung der Landwirtschaft, dem Verlust von Obstgärten und Kleinstrukturen brachen die Bestände ein.

40 Jahre Steinkauzförderung

Schon in den 1980er-Jahren starteten erste Projekte von Naturschutzvereinen und Landwirtinnen und Landwirten zur Förderung der Steinkäuze. Wichtige Massnahmen seien etwa das Pflanzen von Hochstamm-Obstbäumen, das Anlegen von Biodiversitätsförderflächen, der Bau von Nisthilfen und Sitzwarten oder die Schaffung von Kleinstrukturen wie Ast- und Steinhaufen, so Birdlife.

Während sich die Bestände in Deutschland und Frankreich seit Jahren erholen, hinkte die Schweiz laut Birdlife lange hinterher. In den letzten Jahren begannen sich die Bemühungen aber auch hierzulande auszuzahlen. Das führte zu einer Wiederbesiedlung der Nordwestschweiz im Jahr 2023.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
15 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
58 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
19 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft