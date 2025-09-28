The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

FDP erobert das Stadtpräsidium von Zofingen AG

Keystone-SDA

André Kirchhofer übernimmt das Stadtpräsidium von Zofingen AG: Der FDP-Politiker hat sich am Sonntag im ersten Wahlgang gegen Lukas Fankhauser (SP) durchgesetzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kirchhofer tritt die Nachfolge von Christiane Guyer (Grüne) an, die nach vier Jahren ihr Amt abgeben muss. Sie hatte im Mai die Wiederwahl in den Stadtrat nicht geschafft, ihr fehlten damals 18 Stimmen.

2310 Wahlberechtigte votierten am Sonntag für Kirchhofer, der im Mai für die Amtsperiode 2026-2029 neu in den Stadtrat gewählt worden war. 2087 Personen sprachen sich für Fankhauser aus, der seit 2022 im Stadtrat politisiert und das Bildung Ressort führt. Das absolute Mehr lag bei 2211 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug 53,5 Prozent, wie die Stadt am Sonntag auf ihrer Website mitteilte.

Als Vizepräsident Zofingen wurde Robert Weishaupt (Mitte) mit 2229 Stimmen gewählt. Peter Siegrist (parteilos) erzielte 1702 Stimmen.

Im 40-köpfigen Einwohnerrat, dem Stadtparlament, haben die drei grossen Parteien zugelegt: FDP (+1), SVP (+2) und SP (+2) kommen neu auf je 9 Sitze. Grüne (-3), GLP (-1) und Mitte (+/- 0) halten je 3 Sitze. Die EVP verfügt unverändert über 2 Sitze. Über je ein Mandat verfügen die Gruppierungen Zofinge macht’s (-1) und Farbtupfer (+/-0).

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft