FDP erobert das Stadtpräsidium von Zofingen AG
André Kirchhofer übernimmt das Stadtpräsidium von Zofingen AG: Der FDP-Politiker hat sich am Sonntag im ersten Wahlgang gegen Lukas Fankhauser (SP) durchgesetzt.
(Keystone-SDA) Kirchhofer tritt die Nachfolge von Christiane Guyer (Grüne) an, die nach vier Jahren ihr Amt abgeben muss. Sie hatte im Mai die Wiederwahl in den Stadtrat nicht geschafft, ihr fehlten damals 18 Stimmen.
2310 Wahlberechtigte votierten am Sonntag für Kirchhofer, der im Mai für die Amtsperiode 2026-2029 neu in den Stadtrat gewählt worden war. 2087 Personen sprachen sich für Fankhauser aus, der seit 2022 im Stadtrat politisiert und das Bildung Ressort führt. Das absolute Mehr lag bei 2211 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug 53,5 Prozent, wie die Stadt am Sonntag auf ihrer Website mitteilte.
Als Vizepräsident Zofingen wurde Robert Weishaupt (Mitte) mit 2229 Stimmen gewählt. Peter Siegrist (parteilos) erzielte 1702 Stimmen.
Im 40-köpfigen Einwohnerrat, dem Stadtparlament, haben die drei grossen Parteien zugelegt: FDP (+1), SVP (+2) und SP (+2) kommen neu auf je 9 Sitze. Grüne (-3), GLP (-1) und Mitte (+/- 0) halten je 3 Sitze. Die EVP verfügt unverändert über 2 Sitze. Über je ein Mandat verfügen die Gruppierungen Zofinge macht’s (-1) und Farbtupfer (+/-0).