FDP verteidigt Sitz am Obwaldner Obergericht

Monika Läubli (FDP) ist für den Rest der Amtsdauer 2024 bis 2028 als Richterin am Obwaldner Obergericht gewählt. Sie erhielt 82,5 Prozent der Stimmen und folgt auf die zurückgetretene Parteikollegin Brigitte Scheuber.

(Keystone-SDA) 10’387 Personen wählten Läubli. Ihr Konkurrent Heinz Krummenacher (GLP) erhielt 2205 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug gemäss der Staatskanzlei 49,3 Prozent.

Läubli hat Jahrgang 1984, ist Rechtsanwältin und wohnt in Sarnen.

Ihre Vorgängerin Scheuber war auf den 20. März 2025 als Mitglied des Obergerichts zurückgetreten. Sie gehörte dem Gericht seit 2022 an.

