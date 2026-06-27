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FDP will die Schweiz von morgen bauen

Keystone-SDA

Die Co-Leitung der FDP Schweiz hat an der Delegiertenversammlung vom Samstag in Solothurn Antworten statt Parolen verlangt. Denn die FDP sei die Partei der Lösungen, sagte Co-Präsidentin Susanne Vincenz-Stauffacher.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) «Wir wollen nichts weniger als die Voraussetzungen schaffen, um die Schweiz von morgen zu bauen», sagte sie während ihrer zweisprachigen Rede in der Rythalle in Solothurn. Die Verhinderer des Wohlstands in der Schweiz seien überall, ergänzte die Nationalrätin. Sie verordnete diese Verhinderer von links bis rechts.

Co-Präsident und Ständerat Benjamin Mühlemann schlug in die gleiche Kerbe: Die Vorschläge der FDP lägen längst auf dem Tisch: besseres Ausschöpfen der inländischen Fachkräfte, weniger Bürokratie oder auch wirksamere Digitalisierung. Was fehle, sei «der politische Wille, diese Massnahmen endlich umzusetzen».

Die FDP entwickele «realistische, konkrete und mehrheitsfähige Massnahmen, die die Schweiz weiterbringen. Massnahmen, die die Schweiz stark machen für morgen und übermorgen.»

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