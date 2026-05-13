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Feiertagsverkehr: Zehn Kilometer Stau vor dem Gotthard-Nordportal

Keystone-SDA

Der Stau vor dem Gotthard-Nordportal in Fahrtrichtung Süden hat am Mittwochnachmittag eine Länge von zehn Kilometern erreicht. Reisende mussten mit einer Wartezeit von bis zu einer Stunde und 40 Minuten rechnen, wie der TCS mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Der Stau bildete sich auf mehreren Abschnitten der A2 zwischen Erstfeld und Göschenen UR. Auch auf der empfohlenen Alternativroute über die A13 San Bernardino staute sich der Verkehr auf einer Länge von zehn Kilometern.

An Feiertagen wie Auffahrt oder Pfingsten ereignen sich am Gotthard seit Jahren jeweils lange Staus.

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