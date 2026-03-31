Felsenweg am Bürgenstock ist ab Karfreitag wieder passierbar

Keystone-SDA

Der Felsenweg am Bürgenstock ist ab Karfreitag, 3. April, wieder begehbar. Über die Aussichtsplattform war seit 1. Dezember 2025 die Wintersperre verhängt worden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach den Instandstellungsarbeiten sei die Aussichtsplattform in voller Länge wieder begehbar, teilte die Stiftung Felsenweg am Dienstag in einem Communiqué mit.

Zudem wird laut der Mitteilung der Hammetschwand Lift, der höchste Aussenlift Europas, wieder in Betrieb genommen. Er transportiert täglich Gäste von 9.30 Uhr bis 18.00 Uhr auf den 1132 Meter hohen Bürgenstock.