Festival Luzern Live baut eine Bühne in den Vierwaldstättersee

Keystone-SDA

An der vierten Ausgabe des Musikfestivals Luzern Live finden im kommenden Sommer erstmals Konzerte auf einer neuen Bühne im Vierwaldstättersee statt. Auch das Lucerne Festival soll die Seebühne nutzen.

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(Keystone-SDA) Mit der Bühne im Wasser, direkt vor dem Europaplatz, soll das Panorama in den Mittelpunkt rücken, hiess es in einer Mitteilung des Festivals vom Dienstag. «Die Bühne öffnete den Blick auf See, Stadt und Berge» und verankere das Festival stärker im Luzerner Seebecken.

Auf der Seebühne werden während der zehn Festivaltage vom 16. bis 25. Juli täglich zwei frei zugängliche Konzerte von Schweizer Künstlerinnen und Künstlern stattfinden. Darunter ist etwa das Mundart-Duo Lo & Leduc oder die Popsängerin Kings Elliot. Das Lucerne Festival wird die Bühne zum Festivalauftakt seiner Sommerausgabe ab dem 13. August nutzen. Dies im Rahmen des neuen Gratis-Formats «Klassik für alle».

Auch beim Pavillon am Nationalquai, auf der anderen Seeseite, finden frei zugängliche Konzerte statt, wobei auch internationale Acts auftreten. Mit dabei ist etwa die italo-palästinensische Künstlerin Tära, die R & B mit arabischen Einflüssen verbindet, oder der britisch-nigerianische Artist Joshua Idehen, der auf Spoken Word und elektronische Beats setzt.

In und um das Hotel Schweizerhof gibt es ebenfalls jeden Tag Konzerte zu hören. Jene unter freiem Himmel sind auch dort kostenlos zu besuchen.

Die Konzertabende im Luzerner Saal des Luzerner KKL sind hingegen kostenpflichtig. An zwei von vier Abenden stehen auch dort Schweizer Acts im Zentrum, etwa die beiden Reggae-Sänger Stereo Luchs und Phenomden. Des Weiteren gehört auch ein Club-Programm in verschiedenen Räumen zum Luzern Live.