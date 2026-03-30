Feuer zerstört Dachstock eines Bauernhauses in Gossliwil SO

Keystone-SDA

Der Dachstock eines Bauernhaus ist am Sonntagnachmittag in Gossliwil SO niedergebrannt. Es gab keine Verletzten. Die Brandursache ist unklar. Ein Verdacht auf Brandstiftung steht laut Polizei nicht im Vordergrund.

1 Minute

(Keystone-SDA) Beim Eintreffen der Rettungskräfte nach dem Alarm kurz vor 17.30 Uhr stand der Dachstock des Bauernhauses an der Oberwilstrasse bereits in Vollbrand, wie die Kantonspolizei Solothurn am Montag mitteilte.

Angehörige der Feuerwehren Buchegg, Biberist und der Regio Feuerwehr Büren hätten das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht. Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Liegenschaft sei verhindert worden.

An der Fassade des Nebengebäudes entstand laut Polizeiangaben Sachschaden. Neben der Feuerwehr und der Polizei seien auch ein Care Team sowie vorsorglich der Rettungsdienst im Einsatz gestanden.

Der Brandermittlungsdienst der Polizei klärt die Ursache des Brandes ab. Hinweise auf Brandstiftung bestünden derzeit nicht, schrieb die Polizei. Im Kanton Solothurn gab es in der letzten Zeit mehrere Brandstiftungen.