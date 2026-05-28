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Feuerwehr bringt Waldbrand in Chur unter Kontrolle

Keystone-SDA

In Chur ist am Donnerstagnachmittag ein Waldbrand im Gebiet Lürlibad ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte das Feuer mit Unterstützung von Löschhelikoptern rasch eindämmen, wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstagabend mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung über den Waldbrand oberhalb von Chur ging laut Mitteilung kurz nach 13.30 Uhr ein. Das Feuer bereitete sich auf einer Fläche von 50 mal 70 Metern aus, wie es weiter hiess.

Die Feuerwehr der Stadt Chur brachte den Brand mit Unterstützung von zwei Löschhelikoptern unter Kontrolle. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, wurde das Gelände zusätzlich bewässert.

Die Stadtpolizei sperrte Strassen sowie Fuss- und Wanderwege. Über Nacht bleibe eine Brandwache vor Ort, hiess es weiter.

Was zum Waldbrand geführt hat, werde nun ermittelt.

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