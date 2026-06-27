Feuerwehrleute brauchen bei Einsatz medizinische Hilfe wegen Hitze

Keystone-SDA

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Bei der Bekämpfung eines Dachbrands in Zizers GR haben am Samstagnachmittag zwei Feuerwehrleute wegen der Umgebungshitze kurz medizinische Betreuung gebraucht. Den Brand bekamen die Feuerwehren Landquart und Calanda rasch in Griff.

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(Keystone-SDA) Laut einer Mitteilung der Bündner Kantonspolizei trafen die Feuerwehrleute nach ihrem Eintreffen im Bereich einer Fotovoltaik-Anlage auf den sich ausbreitenden Brand. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten sich bereits bei Brandausbruch in Sicherheit bringen können.

Betreut wurden die zwei Feuerwehrleute von der Rettung Chur. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.