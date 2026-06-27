The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Feuerwehrleute brauchen bei Einsatz medizinische Hilfe wegen Hitze

Keystone-SDA

Bei der Bekämpfung eines Dachbrands in Zizers GR haben am Samstagnachmittag zwei Feuerwehrleute wegen der Umgebungshitze kurz medizinische Betreuung gebraucht. Den Brand bekamen die Feuerwehren Landquart und Calanda rasch in Griff.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut einer Mitteilung der Bündner Kantonspolizei trafen die Feuerwehrleute nach ihrem Eintreffen im Bereich einer Fotovoltaik-Anlage auf den sich ausbreitenden Brand. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten sich bereits bei Brandausbruch in Sicherheit bringen können.

Betreut wurden die zwei Feuerwehrleute von der Rettung Chur. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft