Filmkomponist Gabriel Yared wird am Zurich Film Festival geehrt

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Der Franzose Gabriel Yared wird am Zurich Film Festival im Herbst mit einem "Career Achievement Award" ausgezeichnet. Berühmt wurde der Komponist mit seiner musikalischen Untermalung des Films "The English Patient" aus dem Jahr 1997.

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(Keystone-SDA) Seine Arbeit für den Film mit Ralph Fiennes in der Hauptrolle brachte Yared einen Oscar, einen Golden Globe, einen Grammy und einen britischen Filmpreis (Baafta) ins Regal. Weitere Filme, für die er den Score verantwortet hat, sind der Hochstapler-Krimi «The Talented Mr. Ripley» (1999), das Historiendrama «Cold Mountain» (2003) oder der DDR-Thriller «Das Leben der Anderen» (2006).

Der 1949 in der libanesischen Hauptstadt Beirut geborene Yared zog in den 1970er-Jahren nach Frankreich um, wo er Komposition studierte. Seit Ende der 70er-Jahre ist er als Filmkomponist tätig, er schrieb aber auch Musik für die Pariser Oper oder das Royal Opera Ballet in London.

Das Goldene Auge, wie sich die Trophäe des Zurich Film Festivals (ZFF) nennt, für sein Lebenswerk wird Gabriel Yared am 1. Oktober überreicht. Der Filmkomponist wird am ZFF aber nicht nur geehrt, er nimmt auch den Vorsitz der Fachjury des 14. Internationalen Filmmusikwettbewerbs ein.

In diesem dürfen junge Komponistinnen und Komponisten weltweit den gleichen animierten Kurzfilm, «The Shyness of Trees», für Sinfonieorchester neu vertonen. Die Jury wählt dann aus den Einsendungen drei Finalisten aus, die uraufgeführt werden, und kürt schliesslich die Gewinnerkomposition.