Filmproduzent und Oscarpreisträger Arthur Cohn ist tot

Keystone-SDA

Der Schweizer Filmproduzent und mehrfache Oscar-Preisträger Arthur Cohn ist tot. Er starb in Jerusalem, wie der Chefredakteur der jüdischen Zeitschrift "Tachles", Yves Kugelmann, der dpa nach einem Gespräch mit Cohns Angehörigen sagte. Cohn wurde 98 Jahre alt. Kugelmann war Anfang der Woche noch in Jerusalem, wie er berichtete, konnte Cohn aber nicht mehr persönlich treffen.

(Keystone-SDA) Ein langjähriger Mitarbeiter von Cohn, Pierre Rothschild, verschickte per E-Mail eine Todesanzeige, die auch der dpa vorliegt. Er habe selbst mit Cohns Familie gesprochen, sagte er der dpa. In der Anzeige hiess es unter der Todesnachricht über Cohn: «Ein Mann mit Visionen und Kreativität, voller lebendiger Güte, ein Hüter Zions.» Die Beerdigung soll nach diesen Angaben am Samstagabend stattfinden und auf einem Youtube-Kanal live gestreamt werden.

Der vielfach ausgezeichnete Produzent lebte seit einigen Jahren bei seinem Sohn Emanuel, einem Schauspieler, in Jerusalem. Er war davor jahrzehntelang in Basel tätig gewesen. Noch im vergangenen Jahr arbeitete er nach Angaben seines Sohnes an einem neuen Filmprojekt.