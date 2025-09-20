The Swiss voice in the world since 1935
Flarzhaus in Laupen in Vollbrand – Niemand verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Brand in einem Flarzhaus in Laupen, Gemeinde Wald, im Zürcher Oberland ist am Samstagnachmittag grosser Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Franken.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Brandmeldung ging kurz nach 14 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand ein Hausteil des Gebäudes in Vollbrand. Diesen brachte die Feuerwehr demnach rasch unter Kontrolle, sie konnte ein Übergreifen der Flammen auf die übrigen Wohnungen verhindern. Alle Bewohnerinnen und Bewohner der vier Wohnungen haben rechtzeitig das Haus verlassen.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
