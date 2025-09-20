Flarzhaus in Laupen in Vollbrand – Niemand verletzt
Bei einem Brand in einem Flarzhaus in Laupen, Gemeinde Wald, im Zürcher Oberland ist am Samstagnachmittag grosser Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Franken.
(Keystone-SDA) Die Brandmeldung ging kurz nach 14 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand ein Hausteil des Gebäudes in Vollbrand. Diesen brachte die Feuerwehr demnach rasch unter Kontrolle, sie konnte ein Übergreifen der Flammen auf die übrigen Wohnungen verhindern. Alle Bewohnerinnen und Bewohner der vier Wohnungen haben rechtzeitig das Haus verlassen.