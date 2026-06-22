Flughafen Bern-Belp profitiert von guter Sommersaison

Keystone-SDA

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Der Flughafen Bern-Belp hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Gewinn von gut 103'000 Franken abgeschlossen. Der Überschuss fiel damit fast doppelt so hoch aus wie im Vorjahr. Geholfen hätten eine erfolgreiche Sommersaison und ein konsequentes Kostenmanagement.

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(Keystone-SDA) Damit verzeichnete die Gesellschaft das vierte Jahr in Folge ein positives Jahresergebnis, teilten die Flughafenverantwortlichen am Montag mit. Man sei also weiterhin in der Lage, den Flughafenbetrieb ohne öffentliche Betriebssubventionen sicherzustellen.

6,5 Prozent mehr Passagiere

Mit 60’402 Passagieren nahm die Zahl der Fluggäste im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 Prozent zu, hiess es weiter. Die Flughafenbetreiberin spricht von einer «erfreulichen» Nachfrage nach Ferienflügen.

Insgesamt wurden 45’882 Flugbewegungen verzeichnet. Die Auslastung der Flugzeuge sei «anhaltend hoch» gewesen.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die Flughafen Bern AG ein weiterhin anspruchsvolles Marktumfeld. Mit den neuen Charterdestinationen Jerez, Malta und Mykonos sowie der Wiederaufnahme der Verbindung nach München bestünden jedoch attraktive Wachstumsperspektiven.