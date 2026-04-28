Französischer Cold Case: Festnahme nach 20 Jahren

Keystone-SDA

Mehr als zwanzig Jahre nach ihrem gewaltvollen Tod ist ein Opfer in Frankreich identifiziert und ein Verdächtiger festgenommen worden. Das teilte die weltgrösste Polizeiorganisation Interpol mit, die an der Aufklärung des Falls mitgewirkt hatte. Die Frau war Anfang 2005 verstümmelt in einer Regenwassertonne in Saint-Quirin einige Dutzende Kilometer von der deutschen Grenze entfernt gefunden worden. Ihre Leiche war in Müllbeutel verpackt und mit Seilen verschnürt worden.

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«Identify Me»-Aktion sucht Hinweise zu ungelösten Frauenmorden

(Keystone-SDA) Über zwei Jahrzehnte blieb die Identität der Frau ungeklärt. Interpol nahm den Fall in die Kampagne «Identify Me» auf, bei der öffentlich Hinweise zu mehr als 40 nicht identifizierten Frauenleichen in Europa gesucht werden. Nun konnte die Identität der Frau geklärt und erstmals seit Start der Kampagne zu lange zurückliegenden Frauenmorden, an der auch Deutschland beteiligt ist, ein Verdächtiger festgenommen werden.

An der Aktion «Identify Me» sind neben Deutschland auch die belgische, niederländische, italienische, französische und spanische Polizei beteiligt. Die meisten der gesuchten Frauen seien ermordet worden oder unter verdächtigen oder nicht geklärten Umständen gestorben, heisst es von Interpol. Neun von ihnen waren in Deutschland gefunden worden.

Auf der Kampagnenwebseite hat Interpol Gesichtsrekonstruktionen sowie Bilder von Schmuckstücken und Kleidung veröffentlicht, die bei den Frauen gefunden wurden. Mittlerweile konnten die Behörden fünf der Leichen identifizieren. Bei den übrigen Fällen bittet Interpol weiterhin um Hinweise.