Frau in Mörigen BE von Zug erfasst und tödlich verletzt

Keystone-SDA

Eine Frau ist am Montag in Mörigen im Kanton Bern von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Sie erlag ihren Verletzungen noch auf der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gemäss Polizei am Montagmorgen. Die Frau geriet aus bislang ungeklärten Gründen auf die Geleise. Der Zug erfasste sie trotz sofort eingeleiteter Notbremse.

Es bestehen konkrete Hinweise auf die Identität der Verstorbenen, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb. Die formelle Identifikation stehe aber noch aus.

Die Passagiere des Zuges blieben unverletzt. Allerdings war die Bahnstrecke während rund drei Stunden gesperrt.