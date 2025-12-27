Frau in Rotkreuz ZG überfallen und ausgeraubt

Keystone-SDA

In Rotkreuz ZG ist am Freitagmorgen eine 48-jährige Frau von zwei Unbekannten überfallen und ausgeraubt worden. Die Täter stahlen ihr Smartphone und Bargeld. Das Opfer kam leicht verletzt ins Spital.

(Keystone-SDA) Der Überfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Freitags an der Sonnenhaldenstrasse, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Samstag mitteiltem. Nach eigener Aussage wurde die Frau von den Tätern von hinten festgehalten.

Die Männer entwendeten das Smartphone der 48-Jährigen, 100 Franken Bargeld sowie mehrere Ausweiskarten aus ihrem Portemonnaie. Anschliessend flüchteten sie in eine unbekannte Richtung.

Die Frau begab sich nach der Tat selbständig zum Bahnhof Rotkreuz. Dort wurde sie von Passanten bemerkt, welche die Polizei alarmierten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb laut der Mitteilung zunächst erfolglos. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat eine Untersuchung eingeleitet.