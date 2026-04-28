The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Frau nach Kollision mit Motorradfahrer in Oftringen AG verstorben

Keystone-SDA

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Montagnachmittag in Oftringen AG mit einer Fussgängerin kollidiert. Die 54-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen. Sie erlag laut Angaben der Kantonspolizei ihren Verletzungen im Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich nach 15.30 Uhr auf der Luzernerstrasse in Oftringen, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Der 19-jährige Motorradfahrer sei von Aarburg her kommend in Richtung Zofingen gefahren.

Auf dem Fussgängerstreifen beim Einkaufszentrum Tychboden wollte die Frau die Strasse überqueren. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen dem Motorradfahrer und der Fussgängerin. Diese wurde zu Boden geschleudert, wie die Polizei weiter berichtete.

Eine Ambulanz brachte die 54-jährige Frau ins Kantonsspital Aarau. Dort erlag sie am frühen Abend ihren schweren Verletzungen. Der 19-jährige Motorradfahrer kam mit dem Schrecken davon.

Der genaue Hergang und die Ursache der fatalen Kollision sind noch unklar. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung. Für die Rettungsarbeiten und die polizeiliche Sachverhaltsaufnahme blieb die Strasse bis gegen 21.00 Uhr gesperrt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft