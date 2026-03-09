Frauenanteil im Winterthur Stadtparlament sinkt

Keystone-SDA

Der Frauenanteil im Winterthurer Stadtparlament ist nach den Wahlen vom Sonntag auf 40 Prozent leicht gesunken. Bei der SP haben die Frauen eine deutliche Mehrheit.

1 Minute

(Keystone-SDA) 24 Frauen und 36 Männer wurden am Sonntag in das Stadtparlament von Winterthur gewählt. Das Durchschnittsalter der Gewählten beträgt 45,3 Jahre. Dies ergab eine Auswertung von Keystone-SDA. Verschiebungen sind noch möglich, da beispielsweise nicht klar ist, ob alle Gewählten die Wahl auch annehmen und das Amt antreten werden.

Bleibt es beim jetzigen Stand der Ergebnisse, dann ist der Frauenanteil leicht gesunken. Nach den Wahlen 2022 betrug er 43,3 Prozent. Am höchsten ist der Frauenanteil bei der SP. 11 von 17 Sitzen sind an Frauen gegangen.

Die jüngsten Mitglieder des Winterthurer Stadtparlaments sind Valeria Muster (SP), Tim Kramer (SVP) und Benedikt Oeschger (GLP). Sie habe alle Jahrgang 2001. Ältestes Mitglied ist Gabriela Stritt (SP) mit Jahrgang 1960.