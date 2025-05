Freiburger Fahrplanentwurf in der Vernehmlassung

Keystone-SDA

Der ÖV-Fahrplan im Kanton Freiburg bringt im kommenden Jahr einige Neuerungen. So geht etwa die neue Bahnhaltestelle Avry-Matran in Betrieb. Die S35 Kerzers-Lyss wird zudem regelmässig die Haltestelle Kerzers Papiliorama bedienen.

(Keystone-SDA) Nachdem der Fahrplanwechsel vor einem Jahr dem Kanton Freiburg sehr viele Veränderungen bescherte, soll der Fahrplan 2026 stabiler sein, wie die Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt am Donnerstag mitteilte.

Der neue Fahrplan soll Mitte Dezember in Kraft treten. Zuvor geht er nun aber noch bis am 9. Juni in die Vernehmlassung. Eine der grösseren Veränderungen ist die Inbetriebnahme der neuen Haltestelle Avry-Matran.

Diese Haltestelle befindet sich in unmittelbarer Nähe der Orientierungsschule Saane West und eines Gewerbegebiets, in dem wichtige Entwicklungen geplant sind. Die Busrouten rund um diese neue Haltestelle werden angepasst, damit sie auf die dortigen Verbindungen abgestimmt sind.

Auch bei den Regioexpresszügen sind Änderungen geplant. Ein zusätzlicher Zug am Morgen wird Bulle mit Freiburg verbinden und einer am Ende des Tages Freiburg mit Bulle. Damit sollen die überfüllten Züge zu Stosszeiten entlastet werden.

Der Regioexpress von Broc nach Bern hält nur in dieser Richtung in Flamatt, das damit fünfmal pro Stunde mit Bern verbunden wird. Die Regioexpresszüge, die heute bis Düdingen fahren, werden systematisch bis Schmitten verlängert. Die Gemeinde wird so dreimal pro Stunde mit Freiburg verbunden.

Die S-Bahn Kerzers-Lyss wird zudem systematisch die Haltestelle Kerzers Papiliorama bedienen. Schliesslich wird in Châtel-St-Denis eine neue, lokale Buslinie eingeführt.

