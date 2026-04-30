Freiburger Polizei erwischt drei Raser

Keystone-SDA

Auf der Autobahn zwischen Bulle und Flamatt haben sich am Mittwochnachmittag drei Männer ein Autorennen geliefert. Gemäss der Freiburger Kantonspolizei brachten sie damit mehrere Unbeteiligte in Gefahr.

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(Keystone-SDA) Die drei Männer seien Slalom zwischen anderen Fahrzeugen gefahren, schrieb die Polizei am Donnerstag in einer Mitteilung. Auf einem Rastplatz konnte sie zwei der Autofahrer anhalten. Die Lenker, zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren, sind laut Polizei in den Kantonen Wallis und Waadt wohnhaft.

Das dritte Auto fing die Polizei bei der Ausfahrt in Flamatt ab. Der 21-jährige Lenker wohne ebenfalls in der Waadt.

Die drei Raser sowie ein 19-jähriger Beifahrer wurden auf dem Polizeiposten einvernommen. Zwei der drei Lenker könnten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben. Zudem erfüllte keines der Fahrzeuge die technischen Anforderungen, denen Strassenfahrzeuge unterliegen, wie es weiter hiess.

Alle drei Autos wurden beschlagnahmt. Die Personen werden angezeigt.