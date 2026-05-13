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Freiburger Polizei fasst drei mutmassliche Einbrecher

Keystone-SDA

Die Freiburger Kantonspolizei hat drei Nordmazedonier gefasst, die zuvor in eine Villa in Montagny-la-Ville FR eingebrochen sein sollen. Erste Ermittlungen deuten auf eine Beteiligung an weiteren Delikten hin, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Festnahme erfolgte demnach am vergangenen Freitagabend in Corcelles-près-Payerne VD an der Grenze zum Kanton Freiburg. Die Männer sind 29, 31 und 32 Jahre alt.

Am Wohnsitz der Beschuldigten seien zwei gestohlene Schusswaffen sichergestellt worden, schrieb die Polizei weiter. Der Gesamtschaden belaufe sich auf rund 100’000 Franken. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet; das Trio befindet sich in Untersuchungshaft.

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