Friedliches Luzerner Stadtfest mit etwas weniger Besuchenden

Keystone-SDA

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Das diesjährige Stadtfest Luzern ist nach Angaben der Luzerner Polizei friedlich und ohne nennenswerte Zwischenfälle verlaufen. Rund 55'000 Personen besuchten gemäss den Veranstaltern das zweitägige Stadtfest - 10'000 Personen weniger als vor einem Jahr.

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(Keystone-SDA) Die Polizei habe nur vereinzelt eingreifen müssen, teilte die Luzerner Polizei am Sonntag mit. Zu den wenigen Zwischenfällen gehörte demnach eine Sachbeschädigung durch einen 26-jährigen Schweizer.

Dieser wurde formlos weggewiesen. In einem weiteren Fall nahm die Polizei einen 28-jährigen Schweizer vorläufig fest. Er hatte mehrere Personen angepöbelt. «Die sichtbare Präsenz der Luzerner Polizei wurde von zahlreichen Festbesuchenden geschätzt. Viele Personen bedankten sich ausdrücklich bei den Einsatzkräften», heisst es in der Medienmitteilung.