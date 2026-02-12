Fritschiumzug zieht bunt und laut durch die Stadt Luzern

Keystone-SDA

An der Luzerner Fasnacht hat am frühen Nachmittag der Fritschiumzug der Zunft zu Safran begonnen. 45 Guuggenmusigen und Wagengruppen präsentieren dabei ihre farbenfrohen und fantasievollen Sujets.

1 Minute

(Keystone-SDA) Den Auftakt des Umzugs am ersten Fasnachtstag machte nach den Bannerherren der vier Luzerner Zünfte der Fritschiwagen. Als erste offizielle Nummer folgten die «Nachtheuler Horw», die unter dem Motto «Rückkehr der Könige» als nordische Götter unterwegs waren. Hinter den Göttergestalten folgten Einzelmasken, die die offiziellen Nummern immer wieder kreativ aufmischen.

Tausende Fasnachtsfans stehen dicht gedrängt entlang der Umzugsroute: vom Schweizerhofquai über den Kapellplatz zum Fritschibrunnen und die Seebrücke bis zum Bahnhof und weiter in die Neustadt.

Laut Schätzungen der Luzerner Polizei hatten bei trockener Witterung 25’000 Menschen die Tagwache besucht. Wie viele Fasnachtsfans dem Fritschiumzug beiwohnen, wird die Luzerner Polizei nach dem Umzug mitteilen.