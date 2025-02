Fritschiumzug zieht durch die Stadt Luzern

An der Luzerner Fasnacht hat sich am Nachmittag des Schmutzigen Donnerstag der Fritschiumzug in Marsch gesetzt. 45 Guuggenmusigen und Wagenbauergruppen sowie wilde Gruppen präsentieren tausenden von Zuschauern ihre phantasievollen und phantastischen Sujets.

(Keystone-SDA) Mächtig dröhnen seit 14 Uhr die von den Musigen gespielten Gassenhauern und Rhythmen über das Luzerner Seebecken, um das der Umzug vom Schweizerhofquai Richtung Neustadt zieht. Auch die aufwendig gestalteten Wagen begeistern das Publikum, das trotz regnerischem Wetter zahlreich an den Fritschiumzug gekommen ist.

Der Schmutzige Donnerstag ist in Luzern der Ehrentag der Zunft zu Safran und ihrer Figur Bruder Fritschi. Die Fasnacht ist um 5 Uhr mit dem Urknall und einem «Fötzeliregen» eröffnet worden. Seither feiern tausende Menschen in der Stadt.