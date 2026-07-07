Frontalkollision in Uerkheim AG fordert zwei Verletzte

Keystone-SDA

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Bei einer Frontalkollision im aargauischen Uerkheim haben sich am Montagabend zwei Autofahrer verletzt. Beide Beteiligte befinden sich laut Kantonspolizei im Spital, noch sei jedoch nicht klar, wie schwer die Verletzungen wiegen.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Montag kurz nach 16 Uhr auf der Dorfstrasse eingangs Uerkheim, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Ein Autofahrer sei in Richtung Dorfzentrum gefahren, als er aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Dort sei er mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert.

Ambulanzen hätten die beiden Autolenker im Alter von 39 und 69 Jahren, ins Spital gebracht. An beiden Autos sei grosser Sachschaden entstanden. Die Kantonspolizei hat dem 39-Jährigen den Führerausweis laut eigenen Angaben vorläufig abgenommen.