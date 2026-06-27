Funkenschlag setzt Stoppelfeld in Gunzgen SO in Brand

Keystone-SDA

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Im Kanton Solothurn ist am Freitagabend erneut ein Stoppelfeld in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte den Brand in Gunzgen SO. Brandursache war laut Polizeiangaben der Funkenschlag einer Ballenpresse.

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(Keystone-SDA) Das Stoppelfeld sei kurz nach 18.00 Uhr während landwirtschaftlicher Arbeiten in Brand geraten, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mit. Das Feuer habe sich über eine grössere Fläche ausgebreitet.

Die Feuerwehren Gunzgen, Härkingen und die Regionale Feuerwehr Untergäu brachten den Brand unter Kontrolle und löschten diesen. Es gab keine Verletzten.

Bereits am Donnerstagnachmittag war in Neuendorf SO ein grösseres Stoppelfeld in Brand geraten. Die Ursache: Ein von einem Mähdrescher ausgegangener Funkenschlag setzte das Getreidefeld in Brand. Um allfällige Folgebrände zu verhindern, wurde das Feld umgepflügt.