Fusion-Festival wegen Feuer unterbrochen

Keystone-SDA

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Das Fusion-Festival in Mecklenburg-Vorpommern ist wegen eines Feuers ausserhalb des Geländes unterbrochen worden. Das berichtete eine dpa-Reporterin vom Ort des Geschehens in Lärz. Besucher seien aufgefordert worden, sich zu einer Landebahn auf dem ehemaligen sowjetischen Militärflugplatz zu begeben. Auf Bildern war zu sehen, wie eine Rauchsäule in der Nähe des Festival-Geländes in die Luft stieg.

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(Keystone-SDA) Das Lagezentrum der Polizei Neubrandenburg bestätigte die Darstellung, machte aber keine weiteren Angaben. Die Feuerwehr Neubrandenburg bestätigte einen Einsatz, nannte aber ebenfalls keine Hintergründe.

Das jährlich veranstaltete Fusion-Festival gilt als eines der grössten alternativen Musik- und Kulturfestivals Deutschlands und Europas und verbindet Techno, Rock, Pop und viele andere Musikstile mit Theater oder auch politischer Bildung.