The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Fussballer Breel Embolo vor Gericht: «Ich habe niemanden bedroht»

Keystone-SDA

Der Nationalspieler Breel Embolo hat sich am Mittwoch bei der Befragung vor dem Basler Appellationsgericht für Beleidigungen entschuldigt. Er bestritt jedoch, jemanden bedroht zu haben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Embolo gab zu, dass er bei einer Auseinandersetzung im Ausgang andere Männer beleidigt hat. Dafür entschuldige er sich. Allerdings sei dies ausdrücklich keine Drohung gewesen, sagte er.

Dieser Vorfall ereignete sich vor rund sieben Jahren in Basel. Embolo traf damals zusammen mit ein paar Kollegen auf eine andere Gruppe. Ein Mann aus jener Gruppe habe ihn mehrmals provoziert und «blöd angemacht», worauf gegenseitige Beleidigungen gefallen seien, sagte der Fussballer.

Das Strafgericht hatte ihn vor zwei Jahren wegen Drohung zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt, worauf Embolo Berufung einlegte. Der Profisportler reichte ein Gesuch ein, um die Verhandlung nach der Befragung verlassen zu dürfen. Grund ist das Training für das WM-Qualifikationsspiel am Freitag.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
63 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft