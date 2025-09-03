Fussballer Breel Embolo vor Gericht: «Ich habe niemanden bedroht»

Keystone-SDA

Der Nationalspieler Breel Embolo hat sich am Mittwoch bei der Befragung vor dem Basler Appellationsgericht für Beleidigungen entschuldigt. Er bestritt jedoch, jemanden bedroht zu haben.

(Keystone-SDA) Embolo gab zu, dass er bei einer Auseinandersetzung im Ausgang andere Männer beleidigt hat. Dafür entschuldige er sich. Allerdings sei dies ausdrücklich keine Drohung gewesen, sagte er.

Dieser Vorfall ereignete sich vor rund sieben Jahren in Basel. Embolo traf damals zusammen mit ein paar Kollegen auf eine andere Gruppe. Ein Mann aus jener Gruppe habe ihn mehrmals provoziert und «blöd angemacht», worauf gegenseitige Beleidigungen gefallen seien, sagte der Fussballer.

Das Strafgericht hatte ihn vor zwei Jahren wegen Drohung zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt, worauf Embolo Berufung einlegte. Der Profisportler reichte ein Gesuch ein, um die Verhandlung nach der Befragung verlassen zu dürfen. Grund ist das Training für das WM-Qualifikationsspiel am Freitag.