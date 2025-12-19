Fussgänger auf Ausserortsstrecke in Kölliken AG schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 32-jähriger Fussgänger ist am Mittwochabend in Kölliken AG auf einer Ausserortsstrecke von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Zur Kollision kam es, als der Mann die Strassenseite wechselte. Der 23-jährige Autolenker blieb unverletzt.

(Keystone-SDA) Die Notrufzentrale erhielt kurz vor 18.30 Uhr mehrere Anrufe, wonach sich ein Fussgänger im Ausserortsbereich zwischen Oberentfelden und Kölliken auf der Entfelderstrasse aufhalte, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilte.

Umgehend seien mehrere Patrouillen der Kantonspolizei und der Stadtpolizei Aarau ausgerückt. Noch bevor die Einsatzkräfte vor Ort eingetroffen seien, sei es zur Kollision mit dem Mann gekommen. Dieser sei zu Boden geschleudert und schwer verletzt worden. Eine Ambulanz habe den Schwerverletzten ins Spital gebracht.

Die Entfelderstrasse blieb für die Dauer mehrerer Stunden gesperrt. Zur Klärung des Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet.