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Fussgänger wird vor Rehaklinik in Tschugg von Auto erfasst

Keystone-SDA

Ein Fussgänger ist am Dienstagmorgen vor der Rehaklinik in Tschugg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Rega flog ihn nach der Erstversorgung in ein Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Lenkerin sei aus noch ungeklärten Gründen auf die Einfahrrampe der Klinik geraten und habe dabei den Mann sowie einen Unterstand gerammt, teilte die Kantonspolizei Bern mit. Die Fahrerin sei ebenfalls verletzt hospitalisiert worden. Die Polizei nahm Ermittlungen zum Unfallhergang auf.

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