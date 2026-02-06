The Swiss voice in the world since 1935
Fussgängerin nach Kollision mit Snowboarder im Oberland im Spital

Keystone-SDA

Eine Fussgängerin ist am vergangenen Montag bei der Kollision mit einem Snowboarder auf dem Hornberg in Saanenmöser schwer verletzt worden. Das teilte die Kantonspolizei Bern am Freitag mit.

(Keystone-SDA) Der Snowboarder fuhr demnach in Richtung Restaurant Hornfluh, als es im Kreuzungsbereich mit einem Winterwanderweg zur Kollision kam. Die Frau wurde von der Rega ins Spital geflogen. Der Snowboarder begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

