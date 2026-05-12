Fussgängerin stirbt im Spital nach Velo-Kollision in Birsfelden BL

Keystone-SDA

Eine verunfallte 77-jährige Fussgängerin ist zwischenzeitlich im Spital ihren schweren Verletzungen erlegen. Dies teilte die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Dienstag mit. Die Frau wurde am Samstag in Birsfelden auf dem Trottoir von einer Velofahrerin angefahren.

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(Keystone-SDA) Die Seniorin war um 17.30 Uhr mit einer Personengruppe in der Hofstrasse unterwegs. Aus nicht geklärten Gründen geriet eine 56-jährige Velofahrerin aufs Trottoir und prallte mit der Gruppe zusammen. Dabei wurde die 77-jährige Fussgängerin zu Boden geschleudert. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.