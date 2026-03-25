Galaxus macht Kaufverhalten transparent trotz möglicher Einbussen

Keystone-SDA

Galaxus bietet neu eine Übersicht über die Ausgaben der vergangenen Jahre und ordnet diese nach Kategorien auf. Zudem können Kundinnen und Kunden ein Ausgabelimit setzen, das beim Überschreiten eine Warnung auslöst.

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(Keystone-SDA) Beim Online-Shop Galaxus können Kunden jetzt ihre Käufe der letzten Jahre auf einen Blick nachvollziehen. Auch wenn dies Konsumenten teils vor weiteren Bestellungen abschrecken könnte, will das Unternehmen damit mehr Transparenz beim Ausgabeverhalten der Kunden schaffen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Auf einer speziellen Seite werden die Ausgaben nach Produktkategorien separat nach Monaten und Jahren aufgeschlüsselt. Die Käufe werden dabei auch nach Kategorien geordnet. Dies sind etwa IT + Multimedia, Baby + Eltern, Haushalte, Wohnen, Beauty + Gesundheit oder Mode.

Die neue Funktion «fördert unser Geschäft vermutlich nicht», lässt sich Thomas Bachmann, Product Owner bei Galaxus, in der Mitteilung zitieren. Er verantwortet die Einführung des neuen Features. Die zusätzliche Transparenz passe aber zum bisherigen Ansatz des Unternehmens, etwa mit den ehrlichen und teils auch negativen Rezensionen. «Die Ausgabenübersicht ist der nächste konsequente Schritt», sagte Bachmann weiter.

Neu können Kunden zudem ein Ausgabelimit setzen. Beim Überschreiben erhalten sie dann eine Warnung, können den Einkauf aber trotzdem bei Bedarf fortsetzen. «Wir wollen unsere Kundinnen und Kunden beim bewussten Konsum unterstützen», sagt dazu Bachmann weiter.

Der Onlinehändler Digitec Galaxus ist in der Schweiz Marktführer. 2025 blieb die Migros-Tochter die «Rakete» beim «orangen Riesen» mit einem Wachstum von 17 Prozent. Der gesamte Onlinemarkt wies nur ein hauchdünnes Plus von 0,4 Prozent aus.