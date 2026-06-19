Gasflasche explodiert auf Dach im Grenzgebiet Oftringen/Zofingen AG

Keystone-SDA

Teilen

Im Grenzgebiet zwischen Oftringen und Zofingen im Kanton Aargau ist es am Freitagnachmittag zu mehreren Explosionen gekommen. Laut Angaben der Kantonspolizei Aargau explodierte nach einem Brand auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses bei einer Baustelle eine Gasflasche.

1 Minute

(Keystone-SDA) Es hätten keine Personen evakuiert werden müssen, sagte Dominic Zimmerli, Mediensprecher der Kantonspolizei, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Feuerwehr habe das Feuer unter Kontrolle gehabt. Der Löscheinsatz dauerte um 17 Uhr noch an.

Auf dem Dach gibt es ein Baustelle. Die Kantonspolizei geht nach Schilderungen von Augenzeugen davon aus, dass auf dem Dach zunächst Isoliermaterial in Brand geriet, wie Zimmerli berichtete. Dieser Brand und die Hitze hätten dann zur Explosion der Gasflasche geführt.