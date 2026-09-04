Gebiet in Wettingen AG soll Entwicklungsschwerpunkt werden

Keystone-SDA

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Nach dem Scheitern eines Ansiedlungsprojektes in Wettingen AG will der Aargauer Regierungsrat das vorgesehene Gebiet Tägerhardächer als wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkt von kantonaler Bedeutung festlegen. Damit hat der Regierungsrat seinen Standpunkt geändert.

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(Keystone-SDA) Nachdem sich das Unternehmen Hitachi Energy im Juni für den Standort Otelfingen ZH als Schweizer Hauptsitz entschied, stoppte der Kanton die raumplanerischen Vorbereitungen in Wettingen. Die vorgesehene Einzonung des Landes war an den positiven Standort geknüpft, wie der Regierungsrat früher festhielt. Nach der Absage des Unternehmens zog der Regierungsrat seine Botschaft ans Parlament zurück.

Mittlerweile ist es etwas anders: Der Regierungsrat ist bereit, einen Vorstoss der Fraktionen von FDP und Mitte entgegenzunehmen. Dies teilte er am Freitag in seiner Stellungnahme fest. Die Motion verlangt, das Gebiet Tägerhardächer/Wettingen Ost im Richtplan als wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkt (ESP) von kantonaler Bedeutung festzusetzen. Das wirtschaftliche Potential des Gebiets bestehe weiterhin, heisst es im Vorstoss.

Vorbereitungen treffen

Der Regierungsrat will dem Grossen Rat eine entsprechende Richtplananpassung unterbreiten. Er erachtet die planerische Vorbereitung des Gebiets als zweckmässig. Der Aargau wachse bevölkerungsmässig überdurchschnittlich, hinke jedoch beim Wachstum der Arbeitsplätze im Vergleich zu den Nachbarkantonen hinterher.

Um im Standortwettbewerb zu bestehen, müssten Unternehmen nach einem Entscheid innert zwei bis drei Jahren bauen können. Die reine Festsetzung im Richtplan reicht laut der Regierung jedoch nicht aus. Es brauche weitere Vorarbeiten wie die Erschliessungs- und Nutzungsplanung zusammen mit der Gemeinde Wettingen. Der Wettinger Gemeinderat unterstütze das Vorhaben.

Die Umsetzung erfordert Ressourcen. Für die Jahre 2027 bis 2030 beantragt der Regierungsrat eine Projektstelle im Aufgabenbereich Raumentwicklung. Mittelfristig soll das Projekt durch Firmenansiedlungen und neue Arbeitsplätze zusätzliche Steuererträge generieren.