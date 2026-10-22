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Geisterfahrer kollidiert im Tessin mit Polizeiauto

Keystone-SDA

Ein 58-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagabend auf der Autobahn A2 im Valle Leventina im Tessin nach einer Geisterfahrt frontal mit einem Polizeiauto zusammengestossen. Zwei Polizisten wurden dabei erheblich verletzt, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Autofahrer erlitt mittelschwere Verletzungen.

Der Mann mit Wohnsitz im Kanton Zürich war laut Polizei kurz vor 21.30 Uhr bei Faido in Richtung Norden unterwegs. Mehrere Verkehrsteilnehmer hätten der Alarmzentrale gemeldet, dass ein schwarzes Auto zunächst über den Pannenstreifen überholt habe und anschliessend langsam in der Mitte der Fahrbahn gefahren sei und den Verkehr behindert habe.

Als eine Polizeipatrouille vor Ort eingetroffen sei, habe der Fahrer stark beschleunigt und ein Rotlicht missachtet. Dieses sei im Rahmen der Sicherheitsmassnahmen zur Sperrung der Autobahn aktiviert worden.

Kurz vor dem Gotthard-Strassentunnel habe der Mann gewendet und sei rund zehn Kilometer als Geisterfahrer in Richtung Süden gefahren. Anschliessend habe er erneut gewendet, eine Polizeisperre durchbrochen und sei im Piumogna-Tunnel frontal mit einem Polizeifahrzeug kollidiert.

Die beiden Polizisten sowie der 58-jährige Schweizer wurden nach der Erstversorgung ins Spital gebracht. Im Einsatz standen laut Polizei neben der Kantonspolizei auch mehrere Feuerwehren, Rettungskräfte und die Rega.

Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme wurde der betroffene Autobahnabschnitt gemäss Polizei gesperrt. Umleitungen seien eingerichtet worden.

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