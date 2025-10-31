Gekreuzigte Trump-Figur in der Basler Innenstadt ausgestellt

Keystone-SDA

In einer Basler Innenstadt-Passage ist eine Nachbildung von Donald Trump am Kreuz zu sehen. Die Galerie Gleis 4 wollte das Werk erst in ihrem Ausstellungsraum im Basler Bahnhof SBB zeigen, suchte dann aber aus Sicherheitsgründen einen separaten Standort.

(Keystone-SDA) Die provokante Skulptur des britischen Künstlers Mason Storm mit dem Titel «Saint or Sinner» (Heiliger oder Sünder) stellt den amtierenden US-Präsidenten in einem orangen Häftlingsanzug dar. Er ist an einem weissen Kreuz festgeschnallt, das an eine Pritsche für Hinrichtungen mit der Giftspritze oder auch an die Kreuzigung eines Heiligen erinnert.

Ursprünglich wollte die Zuger Galerie das Werk in ihrer Dependance im Basler Bahnhof SBB zeigen. Die zu erwartenden grossen Menschenmengen und befürchteten Störungen stellten nach Auffassung der Galeristen ein zu grosses Sicherheitsrisiko dar. Nun hat sie mit dem Ausstellungsraum Basler Kunstmeile in einer Fussgängerpassage mitten in der Basler Innenstadt einen neuen Ort gefunden.

Dort wird die Skulptur ab Samstag für zwei Wochen zu sehen sein.