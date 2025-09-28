Gemeinde Hochdorf LU kauft an Südiareal angrenzendes Grundstück
Die Gemeinde Hochdorf kann für 2,6 Millionen Franken ein bebautes Grundstück erwerben, das an das gemeindeeigene Südiareal angrenzt. Auf diesem will Hochdorf ein Wohnquartier realisieren.
(Keystone-SDA) Die Stimmberechtigten haben den Kauf sehr knapp mit einem Ja-Stimmenanteil von 50,14 Prozent gutgeheissen. Den Ausschlag gaben 10 Stimmen. 1800 Stimmberechtigte legten ein Ja, 1790 ein Nein in die Urne. Die Stimmbeteiligung betrug 58 Prozent.
Die Gemeinde hatte das Südiareal des früheren Milchverarbeiters Hochdorf bereits vor vier Jahren übernommen. Auf dem 3233 Quadratmeter grosse Grundstück, welches die Gemeinde nun kauft, befand sich bis im Mai eine Barbetrieb.
Mit dem Kauf des Grundstücks will sich die Gemeinde eine strategische Landreserve sichern und das Südiareal arrondieren. Zudem kann sie so verhindern, dass sich dort ein Betrieb ansiedelt, welcher die Attraktivität der geplanten Wohnüberbauung auf dem Südiareal beeinträchtigen könnte.