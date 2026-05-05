Gemeinde Köniz kauft drei elektrische Kehrichtfahrzeuge

Keystone-SDA

Die Gemeinde Köniz kann drei elektrisch betriebene Kehrichtfahrzeuge kaufen. Das Parlament hat am Montag einen Kredit von rund zwei Millionen Franken gesprochen.

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(Keystone-SDA) Die neuen Fahrzeuge werden die bestehenden, dieselbetriebenen Wagen ersetzen. Die Gemeinde erfüllte damit das Anliegen aus einer Richtlinienmotion aus dem Jahr 2020, wie das Gemeindeparlament am Dienstag in einer Mitteilung schrieb.

Das Vorhaben leiste einen wichtigen Beitrag an die Umsetzung der Klimaziele der Gemeinde. Profitieren würden weiter die Anwohnenden. Die Abfallentsorgung erfolge künftig leiser und mit weniger Emissionen.