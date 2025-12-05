Gemeinde Risch ZG präsentiert Projekt für neues Sportgebäude

Keystone-SDA

Die Gemeinde Risch hat am Donnerstag das Siegerprojekt für ein neues Sportgebäude in Rotkreuz vorgestellt. Die geplante Anlage auf dem Sportparkareal soll dort gebaut werden, wo heute noch der Ökihof steht.

(Keystone-SDA) So könne die bestehende Sportinfrastruktur erhalten und «ein zentraler Ort zum Treffen und Verweilen» geschaffen werden, wie die Gemeinde Risch am Freitag in einer Mitteilung schrieb.

Das Projekt werde im kommenden Jahr fertig ausgearbeitet. Voraussichtlich im Jahr 2032 sollen die Räumlichkeiten bezugsbereit sein.

Die Voraussetzungen für das Projekt schuf das Stimmvolk der Gemeinde Risch im September mit dem Ja zum Kredit für den neuen Werk- und Ökihof. Dieser wird am Erlenring entstehen.

Somit ist künftig an der Buonaserstrasse unter anderem Platz für ein neues Sportgebäude. Dieses soll dereinst Garderoben und Sportmateriallager, Vereinsräume, einen Kraftraum sowie das Clublokal des FC Rotkreuz und einen öffentlichen Veranstaltungsraum enthalten.

Als Mittelpunkt der Anlage sieht das Siegerprojekt die neugestaltete Piazza vor. Die Jury wählte aus neun Eingaben den Beitrag «Archipelago» einer Arbeitsgemeinschaft dreier Architekturbüros aus.