Gemeinde stützt Bergell-Museum in Stampa GR

Keystone-SDA

Die Gemeindeversammlung von Bergell GR hat am Donnerstagabend einen Verpflichtungskredit von 1,5 Millionen Franken für die Renovation des Museumsgebäudes "Ciäsa Granda" in Stampa bewilligt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 15 Millionen Franken.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Das neue Projekt sieht eine Erweiterung des Gebäudes vor. Ziel ist es, das Museum für die Zukunft fit zu machen. «An dem Gebäude, das aus dem 16. Jahrhundert stammt, wurden seit 35 Jahren keine grösseren Arbeiten mehr vorgenommen», sagte Jakob Messerli, Präsident der «Fondazione Museo Ciäsa Granda e Atelier Giacometti», gegenüber Keystone-SDA.

Es gebe Probleme mit der Feuchtigkeit und der Sicherheit im Brandfall. Ausserdem sei das Haus nicht behindertengerecht. Zudem verfügt das Museum nur über einen klimatisierten Ausstellungssaal, was die Möglichkeit einschränkt, mehr Besucher gleichzeitig zuzulassen.

Das Museum ist heute nur von Juni bis Oktober geöffnet. Mit der Renovation wird es möglich sein, die Ausstellung auch in der kalten Jahreszeit zu öffnen, so der Präsident weiter. Dadurch könnte die Besucherzahl, die derzeit bei rund 4000 pro Jahr liegt, erhöht werden.

Fundraising als Herausforderung

Nach dem gesprochenen Verpflichtungskredit von 1,5 Millionen Franken der Gemeinde muss nun die Stiftung die restlichen 13,5 Millionen Franken beschaffen. Messerli räumt ein, dass es eine Herausforderung sein wird.

Das «Ciäsa Granda» ist das Symbol der Bergeller Kultur, verbunden mit dem Gebiet, seiner Geschichte und seinen Traditionen. Das Museum zeigt auch Werke der berühmten Künstler der Familie Giacometti und des Malers Willy Guggenheim alias Varlin.

Beim Museum in Stampa befindet sich auch das von Giovanni Giacometti ausgebaute Atelier, das später von seinem Sohn Alberto genutzt wurde.