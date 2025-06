Gemeindeversammlung Seegräben sagt Ja zu Spital-Beitrag

Die Stimmberechtigten von Seegräben haben dem Beitrag der Gemeinde in der Höhe von 675'000 Franken zur finanziellen Sanierung des Spitals Wetzikon zugestimmt. Insgesamt sollen die Aktionärsgemeinden 50 Millionen Franken einschiessen.

(Keystone-SDA) Die Zustimmung zum Beitrag ist mit 105 von 112 Stimmen deutlich ausgefallen, wie die Gemeinde Seegräben am späten Dienstagabend mitteilte. Die Gemeinde mit ihren rund 1500 Einwohnern leistet den kleinsten Beitrag der insgesamt zwölf Aktionärsgemeinden. Die Gemeinden lassen ihre Stimmberechtigten bis Ende November über den Rettungsbetrag entscheiden, je nach Organisation der Gemeinde an der Urne oder an Gemeindeversammlungen.

Die GZO Spital Wetzikon AG ist im vergangen Jahr aufgrund einer zur Rückzahlung fälligen Anleihe in der Höhe von 170 Millionen Franken in finanzielle Schieflage geraten. Der Rettungsplan sieht vor, dass die Anleihegläubiger und andere Gläubiger auf einen grossen Teil ihrer Forderungen verzichten müssen. Zusammen mit den Beiträgen der Aktionärsgemeinden soll so die Zukunft des Spitals gesichert werden.