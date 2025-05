Gerüchte um Teilnahme von Céline Dion am ESC in Basel

Keystone-SDA

Céline Dion gewann 1988 den Eurovision Song Contest für die Schweiz. Auf Instagram hat sie nun Bilder von ihrem damaligen Auftritt in Dublin gepostet. Damit heizt sie Gerüchte an, gemäss denen die Kanadierin an den ESC in Basel kommt.

(Keystone-SDA) Das Thema beschäftige die Leserinnen und Leser, wie die Kommentare zeigten, hiess es auf dem Newsportal Blick.ch, das zuerst darüber berichtet hatte. Der Instagram-Post der 57-Jährigen vom Freitagabend erhielt ebenfalls hunderte Kommentare mit positiven Emojis und lobenden Worten für die damalige Siegerin.

Die Kanadierin gewann 1988 mit dem Song «Ne partez pas sans moi» für die Schweiz den Eurovision Song Contest (ESC) in der irischen Hauptstadt. Zum Weltstar wurde die am Stiff-Person-Syndrom erkrankte Sängerin unter anderem mit Songs wie der Titanic-Hymne «My Heart Will Go On».