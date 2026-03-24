Gespräche zu Zusammenarbeit zwischen Freiburger Medien ausgesetzt

Keystone-SDA

Die Freiburger Medienunternehmen "St-Paul Médias" und "Mediaparc" haben ihre Gespräche über eine engere Zusammenarbeit vorerst sistiert. Die beiden Mediengruppen haben unterschiedliche Prioritäten und Zeitpläne, wie sie am Dienstag gemeinsam mitteilten.

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(Keystone-SDA) St-Paul Médias und Mediaparc hatten in den vergangenen zwei Jahren auf eine Annäherung hingearbeitet. Das Ziel war eine langfristige Zusammenarbeit zur Sicherung eines qualitativ hochwertigen regionalen Medienangebots.

Die beiden Gruppen hielten in einer Mitteilung fest, dass eine Kooperation weiterhin sinnvoll sei, um die Unabhängigkeit der Freiburger Medien zu stärken. Derzeit seien jedoch die strategischen Ausrichtungen nicht abgestimmt.

Beide Seiten hätten deshalb einvernehmlich beschlossen, die Arbeiten zu beenden und sich auf interne Reformen zu konzentrieren. Einzelne gemeinsame Projekte würden weitergeführt, etwa bei der Vermarktung von Werbeflächen, wie die Unternehmen mitteilten.

St-Paul Médias gibt unter anderem «La Liberté», «La Gruyère» und «La Broye Hebdo» heraus. Zu Mediaparc gehört etwa das zweisprachige Radio Freiburg.