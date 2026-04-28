Gestrandeter Wal wird mit Barge bewegt

Keystone-SDA

Der an der Ostseeküste gestrandete Buckelwal ist vor der Insel Poel mit einer Barge von seiner bisherigen Position wegbewegt worden. Der mit Wasser gefüllte Lastkahn, mit dem der Wal in die Nordsee gebracht werden soll, wurde am Abend von mehreren kleineren Booten weggeschoben, wie in Livestreams zu sehen war.

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(Keystone-SDA) Der seit dem 31. März vor der Insel Poel festliegende Meeressäuger war zuvor durch eine eigens gebaggerte Rinne zu der Barge bugsiert worden. Im tieferen Wasser soll der motorlose Lastkahn mit dem Wal von einem Schlepper übernommen und in die Nordsee gezogen werden.

Die Verbringung des Tiers in die Barge hatte mehrere Stunden gedauert. Mitglieder des Rettungsteams zogen den Wal mit Gurten zu dem Lastkahn. Um 14.45 Uhr war das Tier schliesslich in dem abgesenkten Kahn.